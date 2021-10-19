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«Я поддерживаю!» : Хазанов оценил планирующийся перезапуск мультсериала «Ну, погоди!»

Ирина Игнатенко

Общество
«Я поддерживаю!» : Хазанов оценил планирующийся перезапуск мультсериала «Ну, погоди!»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В конце года в России планируют представить ремейк советского мультсериала «Ну, погоди!».Актер театра и кино Геннадий Хазанов, который принимал участие в озвучке первых серий «Ну, погоди!», рассказал, как относится к перезапуску проекта.

Артист заявил, что положительно относится к перезапуску мультсериала. А вот будет ли проект так же успешен, как предшественник, — Хазанов затруднился ответить.

— Перезапуск советских мультфильмов я поддерживаю. А кто будет озвучивать главных героев — пусть решают те, кто занимается этим проектом. Я думаю, что те, кто решил перезапускать проект, надеются на успех, — рассказал Хазанов в комментарии ФАН.

Он добавил, что желает удачи всем, кто причастен к перезапуску советского мультсериала.

В настоящее время известно, что в перезапуске «Ну, погоди!» Волка будет озвучивать актер Гарик Харламов, а Зайца — шоумен Дмитрий Хрусталев. Помимо главных героев в картине появятся новые персонажи — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.

Премьеру обновленного мультфильма запланировали на декабрь 2021 года.

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