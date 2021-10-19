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Юрист рассказала, как пациентам защитить свои права в больницах и поликлиниках

Ирина Игнатенко

Общество
Юрист рассказала, как пациентам защитить свои права в больницах и поликлиниках
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Юрист Галина Горина рассказала, как пациенты могут защитить свои права при обращении в поликлиники и больницы.

Если пациент считает, что его права нарушены, он может пожаловаться главврачу лечебного учреждения или сразу в контролирующие органы. При письменном обращении больница обязана направить такой же письменный ответ и в нем разъяснить ситуацию и принятые меры.

Эксперты отмечают, что на подобные меры россияне решаются с трудом, опасаясь, что жалобы повлияют отрицательно на дальнейшее лечение. Но зачастую, если дело доходит до судов, то они склоняются на сторону пациента.

Если раньше иски касались в основном платных клиник, то сейчас они адресованы в том числе бюджетным медицинским учреждениям.

— В большинстве случаев пациенты выигрывают судебные процессы и взыскивают деньги с больниц. К примеру, один из районных судов Екатеринбурга взыскал с частной стоматологии более 300 тысяч рублей за оказание некачественных услуг. А районная больница Якутии заплатила около 190 тысяч рублей компенсации морального вреда маме ребенка, которому оказали плохие медицинские услуги, — рассказала Горина в комментарии изданию «Профиль».

Ранее стало известно, что жители Подмосковья могут получить рецепты на лекарства в электронном виде.

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