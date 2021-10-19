Мишустин призвал всех соблюдать ограничительные меры на фоне распространения COVID-19 в РФ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал неукоснительно соблюдать эпидемиологические требования на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом он заявил во вторник, 19 октября.

По его словам, властям страны необходимо приложить максимум усилий, чтобы не допустить распространение инфекции в России до критической точки.

Глава кабмина отметил, что нагрузка на объекты здравоохранения в РФ значительно увеличилась в последнее время из-за роста числа заболевших.

— Важно направить все усилия, чтобы не допустить развития событий до критической точки и остановить распространение инфекции, — цитирует премьера РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если россиян до сих пор не удалось убедить в необходимости сделать прививку от коронавирусной инфекции, то это значит, что есть недоработки властей. По его словам, правительство еще не сделало максимум для разъяснения безальтернативности прививки от COVID-19. Несмотря на это, от граждан также требуется наличие ответственной позиции.

За последние 24 часа в России выявили 33 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы. Отмечается, что 7,4 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране также зафиксировали 1015 летальных исходов из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса в РФ за день полностью выздоровели 23 426 пациентов.