Песков назвал неизбежным решение о приостановке работы постпредства РФ при НАТО

Фото: Администрация президента РФ

Когда Россия приостановила работу своего постоянного представительства при НАТО, она законно оформила фактическое состояние отношений с альянсом. Принять данное решение было необходимостью. Об этом во вторник, 19 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Если говорить о ситуации в целом, то положение дел де-факто оформлено де-юре — вот как это можно охарактеризовать: отношений собственно никаких и не было, не было диалога, — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что НАТО продемонстрировало свое желание сдерживать действия России. Кроме того, альянс подкреплял свои желания конкретными решениями.

Последней каплей, по словам Пескова, стало «выдворение» работавших в Брюсселе российских дипломатов.

Пресс-секретарь подытожил, что Россия не пострадает от того решения, которое она приняла, пишет Интерфакс.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представителя при НАТО. Деятельность информационного бюро альянса в Москве также прекращается.

Это решение стало ответным шагом на отзыв аккредитации у восьми сотрудников постоянного представительства России при организации.

В свою очередь в НАТО заявили, что альянс сожалеет о принятом российской стороной решении.