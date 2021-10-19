Звезду TikTok из Кубани объявили в розыск по подозрению в убийстве

Фото: TikTok

Известного кубанского блогера и звезду TikTok Алексея Щетинина объявили в федеральный розыск. Его подозревают в убийстве, которое было совершено почти год назад. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Щетинин подозревается в убийстве, которое произошло в декабре прошлого года на территории станицы Ахтанизовской Темрюкского района. По версии следствия, он проник в дом, расположенный в Пионерском переулке, убил хозяина и похитил ювелирные украшения.

В апреле этого года злоумышленник почти попался в руки правоохранителей. Полицейские попросили его предъявить документы в одном из сел Анапы. В ответ на это беглец дважды выстрелил в сторону сотрудников полиции, ранив их.

— В рамках расследования уголовного дела органами предварительного следствия были получены сведения о причастности к совершению указанных преступлений 44-летнего Алексея Щетинина, он объявлен в федеральный розыск, — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Ориентировка МВД

По данным РЕН ТВ, Щетинин подозревается в убийстве 63-летнего мужчины, из дома которого он вынес драгоценностей примерно на 300 тысяч рублей. Жена блогера Анастасия заявила, что ее муж ушел из дома незадолго до прихода оперативников.

— Я легла спать в полтретьего, он спал дома. Я проснулась часов в пять от того, как мне разбивают окна, долбят двери, кричат… Я открываю глаза и понимаю, что его рядом нет, — рассказа Анастасия.

Теща Щетинина Юлия Филон является автором TikTok-канала, на который подписаны почти полмиллиона человека. Ролик, в которомона рассказывает, как идет пить пиво с «любимым зятем» пользуется популярностью в Сети.

Видео: TikTok Юлии Филон / @_filon_y

Однако после сообщений о том, что ее зять находится в федеральном розыске, Филон заявила, что не собирается поддерживать ни свою дочь, ни ее мужа.

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