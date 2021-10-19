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Названы особенности четвертой волны коронавирусной инфекции

Ирина Игнатенко

Общество
Названы особенности четвертой волны коронавирусной инфекции
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала с какими особенностями проходит четвертая волна коронавирусной инфекции.

Так, врачи замечают, что в четвертую волну коронавируса болеть чаще стала молодежь.

— Гораздо больше пациентов стало в возрасте до 35 лет. Наш «ковидный госпиталь» на сегодня заполнен на 100 процентов. То есть вся больница битком!С конца сентября новые пациенты поступают к нам каждый день. Вчера умер 29-летний парень. Неделю назад за два дня ушел 30-летний молодой человек, — рассказала она в комментарии ОСН.

Она добавила, что многие заболевшие только вернулись из отпусков и сразу оказались в стационаре с тяжелой формой заболевания.

Врач напомнила, что по-прежнему многие пациенты страдают от осложнений. У кого-то появляются тромбозы, проблемы со сном и памятью. Среди новых распространенных симптомов — заложенность в ушах.

Светлана Малиновская отметила, что каждый день врачи ведут разъяснительную работу с пациентами о необходимости вакцинации.

Ранее врач объяснил рост случаев госпитализации среди непривитых пенсионеров.

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