Проект «Культура рядом» стартовал в столице

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Направленный на реализацию желания горожан создавать и развивать коммуникационные центры проект «Культура рядом» стартовал в Москве. Об этом стало известно во вторник, 19 октября.

Такие площадки планируют организовать в столичных библиотеках или культурных центрах. В оборудованном пространстве посетители смогут поработать в комфортной обстановке, прочитать нужную литературу и даже посетить тематические лекции и занятия.

Проект «Культура рядом» разделен на несколько этапов. С 19 по 21 октября в рамках этапа «Предлагай» жители Москвы предложат свои варианты развития нескольких направлений, а в особенности поговорят о совершенствовании сервиса по аренде помещений и продвижении коммуникационных центров.

Следующий шаг — «Обсуждай». Москвичи примут участие в обсуждениях на разнообразные темы. В основном горожане обсудят специфику работы комьюнити-центров.

После этого департамент культуры столицы и другие специалисты рассмотрят идеи участников проекта и оценят их, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также на портале «Город идей» стало доступно новое голосование. В проекте «Культура рядом» москвичи выбирают, чего не хватает библиотекам и культурным центрам их района — кофейни, выставочного пространства или, может быть, коворкинга. Горожане определят, как сделать культурные объекты настоящими коммуникационными центрами для общения и встреч.