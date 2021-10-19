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Уровень уличной преступности сократился на 5,4 процента за девять месяцев 2021 года

Илья Ашуров

Происшествия
Уровень уличной преступности сократился на 5,4 процента за девять месяцев 2021 года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

По итогам девяти месяцев 2021 года число совершенных в общественных местах преступлений сократилось на 5,4 процента. Об этом свидетельствуют статистические сведения за январь-сентябрь 2021 года, опубликованные МВД России.

По данным ведомства, в этом году количество уличных грабежей уменьшилось на 23,8 процента, разбойных нападений — на 19,1 процента, краж — на 5 процентов.

— Отмечается сокращение количества зарегистрированных противоправных деяний по ряду составов, в том числе убийств и покушений на убийство – на 7,1 процента, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 12,1 процента, — говорится в сообщении.

Кроме того, за указанный период существенно уменьшились случаи хищения и угона транспортных средств — на 25,4 и 14,8 процента соответственно.

Также в ведомстве сообщили об уменьшении на 16 процентов преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Более чем в два раза замедлился темп роста количества преступлений с использованием IT-технологий. Так, за первый квартал этого года прирост составил 33,7 процента, за январь-сентябрь — 11 процентов.

В этом месяце министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что за последние два года в России в полтора раза увеличилось число преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий. По его словам, в последние годы на фоне пандемии усилился процесс цифровизации общества. В связи с этим возрос и уровень активности в интернете. Среди прочего увеличилось и число преступлений, которые совершаются с использованием IT-технологий.

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