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Жилой дом по реновации на юге столицы начнут эксплуатировать в 2022 году

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жилой дом по реновации на юге столицы начнут эксплуатировать в 2022 году
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Новостройку по программе реновации жилищного фонда в районе Нагатинский Затон начнут эксплуатировать в следующем году. Об этом сообщил во вторник, 19 октября, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что дом построят на Судостроительной улице.

— В следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение монолитных конструкций подземной части здания, — отметил глава ведомства.

Рафик Загрутдинов добавил, что в четырехсекционной многоэтажке, выполненной по индивидуальному проекту, предусмотрено 110 квартир, большинство из которых двухкомнатные.

Фасады здания выполнят из клинкерной плитки, а также установят на внешних стенах короба для кондиционеров в едином стиле.

На первом этаже дома организуют лифтовой холл, помещения дежурного, комнату для уборочного инвентаря, зону почтовых ящиков и другие технические кабинеты. Также здесь появятся коммерческие организации: кафе, салоны красоты, спортивные залы и кружки для детей.

— Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых, — заключили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Ранее глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин рассказал, что в районе Гольяново на востоке города подобрали четыре стартовые площадки для возведения многоэтажных домов по программе реновации, что позволит начать переселение более трех тысяч семей.

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