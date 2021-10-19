Организации должны будут вакцинировать не менее 80% сотрудников по предписанию РПН

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Компании в столице обязаны будут вакцинировать не менее 80 процентов сотрудников от коронавируса до 1 января 2022 года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 19 октября, в личном блоге.

— Главный санитарный врач по городу Москве принял решение (постановление от 19 октября 2021 года № 3) об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80 процентов от общего числа сотрудников, — рассказал глава города.

Вакцинацию первым компонентом препарата следует провести до 1 декабря, отметил Собянин в личном блоге.

19 октября Собянин также рассказал, что в Москве введут дистанционный режим работы для 30 процентов сотрудников. В их число также войдут люди старшего возраста и граждане с наличием хронических заболеваний.

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С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели должны будут перевести на дистанционный формат не менее 30 процентов сотрудников от общего числа, а также работников старше 60 лет и с наличием хронических болезней.

При этом такая мера не распространяется на вакцинированных и переболевших коронавирусом сотрудников, а также на работников больниц, оборонных предприятий, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей.