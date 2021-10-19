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Суд взыскал почти 400 тысяч рублей с детей, отказавшихся оплачивать похороны своего отца

Илья Ашуров

Происшествия
Суд взыскал почти 400 тысяч рублей с детей, отказавшихся оплачивать похороны своего отца
Фото: Pexels

Суд в Санкт-Петербурге взыскал почти 400 тысяч рублей с наследников, отказавшихся оплачивать похороны своего отца. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Иск в суд подали брат и сестра усопшего мужчины. В заявлении они указали, что организовали «достойные похороны» своего брата осенью прошлого года. При этом родные дети умершего нести связанные с погребением расходы отказались. Таким образом, истцы потратили на похороны порядка 310 тысяч рублей собственных денег.

— Расходы на достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости, — говорится в сообщении с уточнением, что ответчикам предстоит выплатить 388 тысяч рублей.

До этого «ВМ» писала, что Гагаринский районный суд Москвы постановил заключить под стражу 18-летнюю Эмину Якубову, которая обвиняется в убийстве своего дедушки. Тело погибшего 74-летнего деда обнаружили росгвардейцы в одной из квартир дома, расположенного на улице Академика Пилюгина утром 14 октября.

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