Экс-игрок сборной России Тарасов приостановил футбольную карьеру

Фото: instagram/tarasov23

Полузащитник клуба «Велес» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Дмитрий Тарасов временно приостановил карьеру. Об этом сообщили в пресс-службе команды во вторник, 19 октября.

— Дмитрий ожидает пополнение в семье, поэтому принял решение временно приостановить профессиональную карьеру и провести больше времени с семьей. 34-летний полузащитник присоединился к клубу в июле и за это время успел принять участие в девяти матчах и забить один гол, — говорится в сообщении.

Клуб поблагодарил хавбека за совместную работу, отмечается на странице «Велеса» в Instagram.

Футболист, являющийся бывшим мужем певицы Ольги Бузовой, присоединился к команде в июле. Он провел за клуб из Москвы девять игр, в которых забил один мяч.

Тарасов также выступал за столичные клубы «Москва» и «Локомотив», а также за казанский «Рубин». Полузащитник восемь раз выступал в составе сборной России, в ходе этого ему удалось отметиться одним голом.

21 сентября нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба отказался играть за сборную России. Спортсмен пояснил, что пришел к данному решению после длительных размышлений.