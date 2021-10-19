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Россия обсудила с ЕС взаимное признание сертификатов о вакцинации

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Россия обсудила с ЕС взаимное признание сертификатов о вакцинации
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия ведет переговоры с Европейским союзом (ЕС) о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов во вторник, 19 октября.

— Есть сертификат электронный ЕС, который согласован и действует во всех странах Евросоюза, есть сертификат наш, у того и другого есть свой QR-код, но вместе они не стыкуются, вот это главная проблема, которую мы и пытаемся сейчас решить, — приводит слова Чижова РИА Новости.

15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения вакцины «Спутник V». Некоторые политики не хотят видеть российские вакцины в Европе, но РФПИ не видит этого от ЕМА, добавил он.

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Фонд ожидает, что специалисты агентства вернутся осенью для завершения проверки. Разные производители вакцин, по его словам, сталкиваются на разных рынках с различными препятствиями. Так, AstraZeneca запрещена в США, но разрешена в ЕС, заключил Дмитриев.

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