Почти два миллиарда рублей из бюджета Москвы направят на развитие речного транспорта

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Почти два миллиарда рублей из столичного бюджета направят на организацию речного транспорта в городе в следующем году. Об этом стало известно из пояснительной записки к проекту бюджета на 2022 год и плановый период в 2023 и 2024 годах.

При этом за три года на указанную отрасль планируется потратить более пяти миллиардов рублей.

— В рамках указанной подпрограммы предусмотрены ассигнования: на организацию транспортного обслуживания населения речным транспортом в 2022 году — 1776,6 миллиона рублей, — уточнили в записке.

В 2023 году на развитие речного транспорта планируется выделить из бюджета города 1 миллиард 860 миллионов рублей, а в 2024 году — около 1 миллиарда 576 миллионов, передает Интерфакс.

12 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проект столичного бюджета на следующий год предусматривает увеличение расходов на систему здравоохранения на 7 процентов.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в проект столичного бюджета следующего года заложена индексация социальных пособий на 4,8 процента.