Подмосковная санавиация перевезла более 500 пациентов с начала года

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ (авиация)

С начала 2021 года санавиация Московской области транспортировала почти 530 пациентов в медучреждения региона, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, санавиация нужна для оперативной доставки пострадавших в больницу. Этот способ транспортировки позволяет в короткие сроки перевезти человека вне зависимости от дорожной ситуации и удаленности медучреждения.

— С начала этого года вертолетами было эвакуировано 528 пациентов, включая 318 детей, — уточнила Светлана Стригункова.

В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в медицинские организации Красногорска, Подольска, Ногинска — в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в Химкинскую областную больницу и Московский областной центр охраны материнства и детства.

Для транспортировки используют вертолеты легкого класса, оснащенные необходимым медицинским оборудованием.

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