Названы симптомы коронавируса, требующие срочного обращения в больницу

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Врач-иммунолог Андрей Продеус перечислил симптомы коронавирусной инфекции, при появлении которых пациенту следует без промедлений обратиться за медицинской помощью.

Он отметил, что даже невысокая температура требует консультации с участковым врачом или обращения на горячую линию по коронавирусу. При более серьезных симптомах нельзя игнорировать помощь медиков.

— Вызывать скорую и идти в стационар нужно при затруднении дыхания и неконтролируемой температуре, а также тяжелой интоксикации и слабости, — приводит слова Продеуса РИА Новости.

В свою очередь вирусолог Павел Волчков порекомендовал сдать тест на COVID-19 при появлении кашля, насморка и боли в горле. Он подчеркнул, что ощущение ломоты в теле говорит о более серьезной стадии заболевания.

13 октября оперштаб Москвы сообщил, что у пожилых людей коронавирус проходит тяжелее и вызывает большую смертность. Их состояние может значительно ухудшиться уже за три дня.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации от коронавируса. Он отметил, что это единственный способ, который может снизить темпы заболеваемости.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.