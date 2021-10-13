Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы симптомы коронавируса, требующие срочного обращения в больницу

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Названы симптомы коронавируса, требующие срочного обращения в больницу
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врач-иммунолог Андрей Продеус перечислил симптомы коронавирусной инфекции, при появлении которых пациенту следует без промедлений обратиться за медицинской помощью.

Он отметил, что даже невысокая температура требует консультации с участковым врачом или обращения на горячую линию по коронавирусу. При более серьезных симптомах нельзя игнорировать помощь медиков.

— Вызывать скорую и идти в стационар нужно при затруднении дыхания и неконтролируемой температуре, а также тяжелой интоксикации и слабости, — приводит слова Продеуса РИА Новости.

В свою очередь вирусолог Павел Волчков порекомендовал сдать тест на COVID-19 при появлении кашля, насморка и боли в горле. Он подчеркнул, что ощущение ломоты в теле говорит о более серьезной стадии заболевания.

13 октября оперштаб Москвы сообщил, что у пожилых людей коронавирус проходит тяжелее и вызывает большую смертность. Их состояние может значительно ухудшиться уже за три дня.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации от коронавируса. Он отметил, что это единственный способ, который может снизить темпы заболеваемости.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.

Читайте также:
КоронавируссимптомыВрачи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Все мнения
О проекте