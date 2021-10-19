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Кремль оценил влияние новых мер против COVID-19 на график Путина

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Кремль оценил влияние новых мер против COVID-19 на график Путина
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом не повлияют на график президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во вторник, 19 октября.

— Вы знаете, что ни одни ограничения на работу президента не влияют. Тем более что уже привыкли к условиям пандемии и научились делать так (президент, точнее, уже научился так), что никоим образом ни на интенсивность, ни на содержание все это не влияет никоим образом, — приводит слова Пескова РИА Новости.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в стране.

Она также попросила премьер-министра Михаила Мишустина поддержать предложенные ею меры и учесть сложившуюся в России эпидемиологическую ситуацию. Вице-премьер подытожила, что в настоящее время граждане, которые болеют коронавирусом, часто пренебрегают самоизоляцией.

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За последние 24 часа в России выявили 33 740 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Отмечается, что 7,4 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

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