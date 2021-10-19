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«Мои красавицы»: вернувшаяся с МКС Пересильд сфотографировалась с дочками

Дарья Чентаева

Общество
«Мои красавицы»: вернувшаяся с МКС Пересильд сфотографировалась с дочками
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актриса театра и кино Юлия Пересильд снялась во множестве фильмов, включая «Доктор Рихтер» и сериал «Угрюм-река». В этом году она стала участницей первого в мире киноэкипажа.

Пересильд несколько месяцев готовилась к полету в космос вместе с режиссером Климом Шипенко. Съемочная группа провела на МКС 12 дней и успешно вернулась на Землю.

Больше всего за актрису волновались ее родные.

Юлия Пересильд — мама двух дочек: 12-летней Анны и восьмилетней Марии. Продолжительное время актрисе удавалось скрывать от СМИ имя их отца. Но потом стало известно, что это режиссер Алексей Учитель.

— Мои красавицы со мной, — поделилась звезда со своими подписчиками трогательной фотографией.

Многие пользователи отметили то, как девочки похожи на маму. Поклонники заявили, что их переполняют теплые чувства от воссоединения Пересильд с семьей.

«С возвращением, мой милый человек, Юлия! Какое счастье, что вы дома!»; «Очень чувственная фотография, очень теплая. Мы продолжаемся в наших детях»; «С мамой одно лицо. Красотки!» — написали подписчики в Instagram звезды.

17 октября на Землю вернулся киноэкипаж — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые пробыли на Международной космической станции почти две недели. «Вечерняя Москва» узнала, как сейчас себя чувствуют звезды.

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