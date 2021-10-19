Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более трех миллиардов рублей ежедневно тратит Россия на борьбу с COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Экономика
Более трех миллиардов рублей ежедневно тратит Россия на борьбу с COVID-19
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Борьба с коронавирусом стоит России около 3,6 миллиарда рублей каждый день. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов во вторник, 19 октября.

— В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около двух миллиардов рублей в день, сейчас при особой ситуации, при всплеске заболеваний — 3,6 миллиарда рублей в день, — рассказал министр.

При этом даже в подобных условиях нельзя допустить проблем с оказанием плановой помощи пациентам, приводит слова Силуанова РИА Новости.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в стране.

Она также попросила премьер-министра Михаила Мишустина поддержать предложенные ею меры и учесть сложившуюся в России эпидемиологическую ситуацию. Вице-премьер подытожила, что в настоящее время граждане, которые болеют коронавирусом, часто пренебрегают самоизоляцией.

1/2
2/2

За последние 24 часа в России выявили 33 740 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Отмечается, что 7,4 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Читайте также:
КоронавирусАнтон СилуановМинфин РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гэндальф белый и хоббит черный

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Все мнения
О проекте