Более трех миллиардов рублей ежедневно тратит Россия на борьбу с COVID-19

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Борьба с коронавирусом стоит России около 3,6 миллиарда рублей каждый день. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов во вторник, 19 октября.

— В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около двух миллиардов рублей в день, сейчас при особой ситуации, при всплеске заболеваний — 3,6 миллиарда рублей в день, — рассказал министр.

При этом даже в подобных условиях нельзя допустить проблем с оказанием плановой помощи пациентам, приводит слова Силуанова РИА Новости.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в стране.

Она также попросила премьер-министра Михаила Мишустина поддержать предложенные ею меры и учесть сложившуюся в России эпидемиологическую ситуацию. Вице-премьер подытожила, что в настоящее время граждане, которые болеют коронавирусом, часто пренебрегают самоизоляцией.

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За последние 24 часа в России выявили 33 740 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Отмечается, что 7,4 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.