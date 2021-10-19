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Работодателей в столице могут привлечь к ответственности за отказ перевести сотрудников на удаленку

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Работодателей в столице могут привлечь к ответственности за отказ перевести сотрудников на удаленку
Фото: pixabay.com

За отказ от исполнения требований о переводе сотрудников на удаленный режим московских работодателей будут привлекать к административной ответственности. Соответствующий указ во вторник, 19 октября, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

— Работодатели, осуществляющие деятельность на территории города Москвы, подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством об административных правонарушениях, за нарушение требований, предусмотренных пунктом 38.1 настоящего указа, — говорится в документе.

При этом пункт 38.1 определяет перевод работников на дистанционный режим работы, передает «Российская газета» со ссылкой на указ Сергея Собянина.

Ране мэр столицы заявил, что с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели должны будут перевести на удаленный формат не менее 30 процентов сотрудников от общего числа, а также работников старше 60 лет и граждан с наличием хронических болезней.

Работодателей в столице могут привлечь к ответственности за отказ перевести сотрудников на удаленку

Однако такая мера не распространяется на вакцинированных и переболевших коронавирусом сотрудников, а также на работников больниц, оборонных предприятий, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей.

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