Запыление кондиционера произошло в поезде метро на станции «Кунцевская»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Кунцево Карта всех событий

Машинист поезда обнаружил запыление кондиционера хвостовой кабины на станции «Кунцевская» Московского метрополитена. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что после обнаружения неполадок машинист немедленно воспользовался огнетушителем.

При этом график движения поездов на Арбатско-Покровской линии не изменился из-за инцидента. В настоящий момент безопасности пассажиров, сотрудников и составов ничего не угрожает.

— Сейчас движение поездов на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении.

Другое происшествие в столичной подземке случилось в понедельник, 18 октября. Тогда приезжий мужчина присвоил себе оставленный в вагоне метро дорогостоящий смартфон. Вскоре он был задержан полицией. Момент кражи попал на запись камеры видеонаблюдения.

Стоимость похищенного телефона оценивается в 50 тысяч рублей. В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».