Запыление кондиционера произошло в поезде метро на станции «Кунцевская»
Машинист поезда обнаружил запыление кондиционера хвостовой кабины на станции «Кунцевская» Московского метрополитена. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В ведомстве отметили, что после обнаружения неполадок машинист немедленно воспользовался огнетушителем.
При этом график движения поездов на Арбатско-Покровской линии не изменился из-за инцидента. В настоящий момент безопасности пассажиров, сотрудников и составов ничего не угрожает.
— Сейчас движение поездов на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении.
Другое происшествие в столичной подземке случилось в понедельник, 18 октября. Тогда приезжий мужчина присвоил себе оставленный в вагоне метро дорогостоящий смартфон. Вскоре он был задержан полицией. Момент кражи попал на запись камеры видеонаблюдения.
Стоимость похищенного телефона оценивается в 50 тысяч рублей. В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».