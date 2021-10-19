Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Запыление кондиционера произошло в поезде метро на станции «Кунцевская»

Виктория Сикерина

Происшествия
Запыление кондиционера произошло в поезде метро на станции «Кунцевская»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Западный административный округ, район КунцевоКарта всех событий

Машинист поезда обнаружил запыление кондиционера хвостовой кабины на станции «Кунцевская» Московского метрополитена. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что после обнаружения неполадок машинист немедленно воспользовался огнетушителем.

При этом график движения поездов на Арбатско-Покровской линии не изменился из-за инцидента. В настоящий момент безопасности пассажиров, сотрудников и составов ничего не угрожает.

— Сейчас движение поездов на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении.

Другое происшествие в столичной подземке случилось в понедельник, 18 октября. Тогда приезжий мужчина присвоил себе оставленный в вагоне метро дорогостоящий смартфон. Вскоре он был задержан полицией. Момент кражи попал на запись камеры видеонаблюдения.

Стоимость похищенного телефона оценивается в 50 тысяч рублей. В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Читайте также:
ПоездаМетрографик движения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гэндальф белый и хоббит черный

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Все мнения
О проекте