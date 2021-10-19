«Как я устала»: Сябитова отреагировала на сообщение о выздоровлении Гузеевой

Фото: instagram/syabitova_roza

После новостей о возможной выписке Ларисы Гузеевой из больницы в Коммунарке телеведущая Роза Сябитова поделилась, что очень ждет коллегу на съемках.

— Как я устала. С большим удовольствием дала бы информацию, которую хочет знать пресса, хотят знать зрители, переживающие за Ларису. Но я нахожусь точно в таком же положении, как и вы. Я просто жду, — сказала Сябитова.

Телеведущая рассказала, что 19 октября посмотрела профиль в Instagram Ларисы Гузеевой, передает Teleprogramma.pro.

— Я каждый день его просматриваю. Поняла, что Лариса выписывается. Это меня очень радует. Вся наша команда верит, надеется и ждет Ларису на съемках. Мы же как семья стали. Очень переживаем за все, что происходит с членами нашей команды, нашей семьи, — добавила Роза Сябитова.

Ранее Лариса Гузеева, находящаяся в больнице в Коммунарке с COVID-19 более трех недель, назвала коронавирус «жестоким». Своими мыслями актриса поделилась с подписчиками в Instagram. На своей странице телеведущая отметила, что за эти три недели ничего не изменилось. Мир не остановился, жизнь для всех идет в обычном режиме. Человек один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым, добавила телеведущая.