Столичное МЧС создало для родителей чек-листы детской безопасности

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Столичное управление МЧС составило для родителей чек-листы, которые помогут научить детей безопасному нахождению дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 19 октября.

— Простые рекомендации помогут усвоить элементарные правила безопасного поведения и в случае возникновения стрессовой ситуации действовать верно. Чек-листы включают в себя не только алгоритм действий, они рассказывают, как закрепить знания на практике, — говорится в сообщении.

Проект, как уточнили в министерстве, включает в себя базу знаний по детской безопасности, и это будет пополняться. Вскоре там появятся шаблоны с планами эвакуации, их можно будет распечатать и заполнить индивидуально. Чек-листы с QR-кодом уже доступны в социальных сетях и на официальном сайте МЧС.

19 октября сообщалось, что комиссия Мосгордумы поддержала законопроект о том, чтобы столичные пожарные и спасатели получали ежемесячные социальные выплаты.

Комиссия рассмотрела проект закона города Москвы о внесении изменений в статью 21 закона города Москвы от 12 марта 2008 года № 12 «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей города Москвы» и в закон от 12 марта 2008 года № 13 «О пожарной безопасности в городе Москве».

Глава комиссии Кирилл Щитов, выступивший редактором законопроекта, отметил, что его принятие устранит правовые разночтения в сфере обеспечения пожарной безопасности, обеспечения социальных гарантий для спасателей городских аварийно-спасательных служб и формирований и пожарных противопожарной службы Москвы, а также приведет столичное законодательство в данной сфере в соответствие с федеральным.