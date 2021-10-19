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Диетолог рассказала, почему некоторые едят и не толстеют

Дарья Чентаева

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Еда
Общество
Диетолог рассказала, почему некоторые едят и не толстеют
Фото: pexels.com / ready made

Некоторые люди позволяют себе есть все, что им захочется, а другие вынуждены ограничивать себя, чтобы оставаться в форме. Врач-диетолог Анна Коробкина рассказала, как не отказывать себе в еде и оставаться стройным и красивым.

Люди могут есть и не толстеть по нескольким причинам. Во-первых, это генетически заложенное количество жировых клеток.

— Еще в момент формирования плода у нас закладывается определенное количество жировых клеток. На их количество могут повлиять пищевые привычки матери во время беременности или пищевые привычки в раннем детстве. Но все равно в детстве количество клеток «подрастет» незначительно, — рассказала Анна Коробкина.

А вот со взрослым человеком все сложнее. Количество жировых клеток не увеличивается, но их размеры могут расти, например, из-за малоподвижного образа жизни, неправильного питания или переедания. Даже если у человека генетически заложено быть полным, а он стройный, это происходит потому, что он тратит больше энергии, чем потребляет.

Также значительное влияние на вес оказывает гормональный фон организма. Повышенный уровень тестостерона у мужчин помогает им быть стройными вне зависимости от возраста, передает издание «7дней.ru».

Ранее диетолог, нутрициолог, специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, можно ли похудеть, не отказываясь от сладкого.

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