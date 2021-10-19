Матвиенко призвала централизованно закупать лекарства для орфанных болезней

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Закупки лекарств в России для граждан с орфанными заболеваниями следует проводить централизованно. Об этом заявила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко во вторник, 19 октября.

— В государстве надо с этим разобраться системно, и передача на федеральный уровень (закупок лекарств — прим. «ВМ») позволит завести учет таких больных, — рассказала сенатор.

Регион платит очень высокую цену при покупке две–трех ампул или одной упаковки, так как «маленькая партия» никого не интересует, добавила она. Минздраву необходимо создать базу, где будут осуществляться централизованные закупки через соглашения с поставщиками, приводит слова Матвиенко РИА Новости.

15 октября сообщалось, что глава Минздрава Михаил Мурашко утвердил перечень бесплатных лекарств для перенесших инфаркт или инсульт пациентов. Утвержденный перечень препаратов насчитывает 23 лекарства.

4 октября премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более 5,1 миллиарда рублей на лекарства для зараженных коронавирусом. Такую меру поддержки обеспечат за счет Резервного фонда правительства.