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Автомобиль сбил пешехода на Симферопольском бульваре в Москве

Виктория Сикерина

Происшествия
Автомобиль сбил пешехода на Симферопольском бульваре в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Симферопольский бульварКарта всех событий

Автомобиль сбил человека на Симферопольском бульваре возле дома № 21 в столице. Об этом сообщили во вторник, 19 октября, в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что пешеход перебегал магистраль на запрещающий сигнал светофора. В этот момент его сбила машина марки BMW. В результате столкновения гражданина отбросило на трамвайные пути.

В настоящий момент на месте ДТП работают оперативные городские службы, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Видео: @DtOperativno

Ранее сообщалось о другом инциденте с участием пешехода. В понедельник, 18 октября, на юго-востоке Москвы произошла авария с участием грузового автомобиля, в результате чего погиб человек. Водитель грузовика с места происшествия скрылся.

Тогда же в пресс-службе столичной ГИБДД заявили, что районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. С начала этого года в них зарегистрировали по 36 ДТП с участием пешеходов.

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