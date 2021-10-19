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«Надо будет повторить»: Арзамасова заговорила о втором ребенке

Дарья Чентаева

Общество
«Надо будет повторить»: Арзамасова заговорила о втором ребенке
Фото: instagram/liza_arzamasova

Российская актриса Елизавета Арзамасова разместила на своей странице в Instagram фотографию, на которой она позирует с округлившимся животом. На снимке актриса одета в длинное платье кофейного оттенка.

— Знаете что? Я уже немножко скучаю вот по этому состоянию... Надо будет как-нибудь повторить, — поделилась с подписчиками артистка.

Подписчики отреагировали на заявление Арзамасовой с юмором.

«Вам обязательно надо повторить, да не раз! Больше — лучше»; «Мы подумали, вы уже повторили, а тут — все раздумья… Даже не сомневайтесь!» — прокомментировали снимок поклонники актрисы.

Арзамасова впервые стала мамой 14 августа 2021 года. Актриса родила сына. Они вместе со своим супругом Ильей Авербухом назвали малыша Львом.

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