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Система оплаты парковок через СМС в Москве работает в штатном режиме после сбоя

Виктория Сикерина

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Система оплаты парковок через СМС в Москве работает в штатном режиме после сбоя
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичный сервис оплаты парковки автомобилей с помощью сообщения или через личный кабинет на официальном сайте «Московского паркинга» снова работает стабильно. Об этом во вторник, 19 октября, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Автомобилисты снова могут оплачивать парковку и пополнять парковочный счет через СМС и в личном кабинете на сайте, — написали в ведомстве.

До этого сообщалось о технических неполадках и временных ограничениях в работе сервисов оплаты. Из-за этого для совершения операции были доступны только паркоматы и мобильное приложение «Парковки Москвы», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что на парковках Москвы со шлагбаумом безналичными способами оплаты сейчас пользуются 70 процентов автомобилистов, хотя в январе их доля составляла 44 процента. При этом около 11 процентов водителей используют при оплате приложение «Парковки Москвы» — с января этот показатель вырос на 6,8 процента.

Также во вторник, 19 октября, в ведомстве заявили, что перехватывающие автомобильные парковки № 9136 и № 9137 возле станции Московских центральных диаметров (МЦД) Лианозово на севере столицы временно закроют с 03:00 20 октября.

Ограничение введут из-за проведения на территории парковки ремонтных работ. Специалисты поменяют здесь асфальтобетонное покрытие.

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