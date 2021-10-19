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Хоккеист Никита Сошников перешел из ЦСКА в омский «Авангард»

Иван Юминов

Спорт
Хоккеист Никита Сошников перешел из ЦСКА в омский «Авангард»
Фото: Twitter / hccska

Нападающий Никита Сошников из столичного ЦСКА подписал контракт с омским хоккейным клубом «Авангард». Об этом сообщили в пресс-службе команды во вторник, 19 октября

— Мы искали пути усиления нашей атакующей линии и остановили свой выбор на Никите Сошникове. Уверен, что Никита способен начать приносить пользу и получить свежий старт, — рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Форвард, по его словам, сможет показать результативность времен игры в «Салавате Юлаеве». Главный тренер команды Боб Хартли отлично знает, как применить скорость и мастерство Сошникова в систему, заключил Волков.

Обмен игрока стал возможен благодаря передаче «Авангардом» прав на 18-летнего нападающего Всеволода Гайдамака в ЦСКА. Контракт новичка действует до конца сезона.

Сошников будет выступать в омской команде под номером 92. В текущем регулярном чемпионате КХЛ он набрал одно (0+1) очко, отмечается на сайте «Авангарда».

Столичный клуб в результате сделки также получил защитника Илью Дервука. ЦСКА на странице в Twitter пожелал Сошникову удачи в дальнейшей карьере.

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