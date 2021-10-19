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Аэропорт Манчестера эвакуировали после обнаружения подозрительного пакета

Иван Юминов

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Аэропорт Манчестера эвакуировали после обнаружения подозрительного пакета
Фото: PA Wire/PA Images

Эвакуация в аэропорту Манчестера проводится после информации о подозрительном пакете. Об этом сообщил представитель учреждения во вторник, 19 октября.

— После сообщения о подозрительном пакете во втором терминале проводится контролируемая эвакуация в соответствии со стандартной процедурой. Мы находимся в тесном контакте с полицией Большого Манчестера, которая руководит реагированием, — рассказал он.

Представитель не стал комментировать возможные задержки или отмены рейсов в связи с инцидентом. Данных изменений, согласно табло аэропорта, пока нет, отмечает РИА Новости.

22 сентября СМИ сообщили, что неизвестный передал информацию о заложенной бомбе в мусорном контейнере на территории аэропорта Домодедово.

На месте работали кинологи, правоохранители и сотрудники оперативных служб. Аэропорт при этом работал в штатном режиме.

Позднее специалисты не нашли бомбу на территории аэропорта, информация о минировании оказалась ложной. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества в Домодедове обнаружены не были.

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