«Изюминка пропала»: фанаты разочаровались похудевшей Чеховой в бикини

Фото: instagram/achekhova

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова наслаждается отпуском в Мексике в компании с подругой. Приятельницы похожи типажом внешности и часто одеваются в одном стиле, а иногда примеряют абсолютно одинаковые наряды.

Например, на пляж девушки пришли в идентичных бикини с привлекающей внимание сеткой в области бюста.

Телеведущая опубликовала фото с подругой на своей странице в соцсети Instagram и рассказала, что настоящая женская дружба существует.

— Женской дружбы не бывает? Еще как бывает! Но только тогда, когда женщины внутри себя отказываются от конкуренции! — написала звезда.

Фото произвело сильное впечатление на фолловеров теледивы. Но многие отметили, что сильно похудевшая Чехова потеряла индивидуальность и стала похожа на миллионы других девушек. Также пользователи высказались, что знаменитость чрезмерно использует фотошоп.

«Сильно похудела, ваши бедра вас украшали, верните их и пару килограммов. Вы раньше сразу бросались в глаза и выделялись, изюминка пропала!»; «Сиамские близнецы!»; «Ну и фотошопницы»; «Зачем так пропорции нарушили?» — написали фолловеры.

Нашлись и подписчики, которые остались в восторге от снимка телеведущей — они засыпали ее комплиментами.

«Фантастические!»; «Красотки»; «Анфиса, вы шикарная», — прокомментировали люди пост знаменитости.

Чехову раскритиковали в Сети за пляжный наряд. На своей странице в соцсети Instagram звезда делится фотографиями и видео, отмечая красоту мексиканских пляжей. Но купальник телеведущей не понравился многим ее подписчикам.