Инфекционист объяснила разницу между желудочным гриппом и кишечным ковидом

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Одним из симптомов штамма «дельта» коронавирусной инфекции является желудочно-кишечное расстройство, которое чаще всего наблюдается у детей. Об этом «Вечерней Москве» рассказала инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Елена Мескина.

По ее словам, некоторые родители могут перепутать симптомы этого ковидного проявления с распространенной среди детей ротавирусной инфекцией, которую часто называют «кишечным гриппом». Однако определить эту разницу, заметила медик, не составит особого труда:

— При коронавирусе, протекающем в сочетании с нарушением функции желудочно-кишечного тракта, позывы в туалет не такие частые. То есть диарея может проявляться два–три раза в течение дня и продолжительность симптома будет наблюдаться пару дней.

Соответственно, при ротавирусе и иных кишечных инфекциях, заметила Мескина, у человека (неважно, взрослый это или ребенок) диарея может проявляться от 10 до 20 раз в сутки. Сопровождаться этот симптом будет частыми рвотами.

Эксперт также рассказала, насколько опасен кишечный ковид для человека и может ли он вызвать летальный исход.