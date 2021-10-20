Более 250 ИП ежедневно регистрировались в столице за сентябрь

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В Москве за сентябрь ежедневно регистрировали более 250 индивидуальных предпринимателей (ИП) в день. Это больше, чем в допандемийные времена, сообщил в среду, 20 октября, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Экономика Москвы продолжает восстанавливаться, что сказывается на росте бизнеса. За девять месяцев 2021 года зарегистрировались 57,8 тысячи индивидуальных предпринимателей, что на 2,8 процента больше, чем за январь — сентябрь 2019 года, и на 45,4 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. В сентябре в столице ежедневно регистрировалось более 250 новых ИП, — рассказал он.

По данным на 1 октября в городе работают уже 350,7 тысячи ИП, что превышает показатели прошлого года на 0,5 процента.

Отмечается, что в столице количество предпринимателей начинает восстанавливаться после кризисных времен. Например, в сферах, наиболее пострадавших из-за пандемии — общепите, туризме, бытовых услугах для населения.

— Если в мае 2021 года в Москве было зарегистрировано 5499 ИП, то в сентябре — 7564, что на 37,6 процента больше, — отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Также возросло и количество наемных сотрудников, работающих на ИП.На начало октября их стало 126,6 тысячи человек. С начала года их стало больше на пять процентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ефимов заявил, что с начала 2021 года через портал поставщиков Москва закупила у индивидуальных предпринимателей и физических лиц продукцию почти на 11 миллиардов долларов. По его словам, годовой объем закупок вырос на 60,3 процента по сравнению с предыдущим годом. Тогда за аналогичный период этот показатель составлял 6,8 миллиарда рублей.