Две творческие школы на Малой Филевской улице получили от Москвы новые помещения

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Малая Филёвская улица, 14к3 Карта всех событий

Музыкальная школа № 96 и художественная школа имени В.Ф. Стожарова получили новые помещения от столицы. Они разместятся на Малой Филевской улице. В учебных заведениях получают творческие навыки 339 и 745 человек соответственно.

Музыкальная школа будет обучать подопечных в 3 корпусе владения №14, а художественная получила помещение во 2 корпусе дома №20.

Отмечается, что площадь первой из них увеличится в 4,5 раза.

— Суммарная площадь переданных объектов составляет 3023 квадратных метра. Всего с начала 2021 года город предоставил детским творческим образовательным учреждениям здания общей площадью 6,6 тысячи квадратных метров, —руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Оба здания переданы школам по принципу оперативного управления, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина заявила, что одна из крупнейших систем дополнительного образования в мире действует в столице, в нее входит 139 школ искусств.

Дети в школах искусств могут освоить игру на фаготе или блокфлейте. Клавесинами оснащены 16 учреждений, а игре на органе обучат еще в 28. Наиболее талантливые ученики музыкальных школ получают дополнительную поддержку. Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства вручают в 19 номинациях, в частности в фортепиано и живописи.