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Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде 20 октября

Михаил Алимов

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Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде 20 октября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве ожидаются ветер со скоростью до 15 метров в секунду и небольшие осадки. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

— Сегодня в столице всего плюс 3–5 градусов, во второй половине дня ожидаются небольшие осадки, — говорится в сообщении Telegram-канала комплекса.

Вечером также ожидается ветер со скоростью от 13 до 15 метров в секунду. Жителей города просят быть осторожными при нахождении на улице.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, когда синоптики ожидают начала метеорологической зимы 2021–2022 годов с устойчивыми отрицательными температурами и снегом. По словам метеоролога, в этом году зимний сезон в европейской части России наступит согласно установившейся климатической норме. Это произойдет во второй декаде ноября.

А главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, что примерно через две недели в столице ожидается снег, но он не сформируется в постоянный снежный покров. Кроме того, она рассказала, когда в Москве появится «нормальный» снег.

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