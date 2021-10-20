Скончался композитор Владимир Михайлов

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Народный артист Владимир Михайлов скончался в Москве на 80-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Композитор и Заслуженный деятель искусств РФ умер в своей квартире на Каретном Ряду. Предварительной причиной смерти называется острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Владимир Михайлов родился 23 сентября 1942 в Казахстане. В 1965 году окончил Харьковский государственный институт искусств.

Он является автором музыки к цирковым спектаклям и нескольким фильмам, среди которых «Мужчины и все остальные», «Королева» и «Цирк моих внуков». Работал главным дирижером цирка на Цветном бульваре и цирка на проспекте Вернадского.

Удостоен званий Заслуженный деятель искусств РФ (1994) и Народный артист Российской Федерации (2004).