Четырнадцать сирийских военных погибли при взрыве автобуса в Дамаске

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Автобус подорвался на двух минах у президентского моста в Дамаске. Об этом в среду, 20 октября, сообщает агентство SANA.

В результате случившегося погибли 14 сирийских военных. Командование сирийской армией подтвердило данную информацию.

— В районе 6:45 во время проезда армейского автобуса в Дамаске рядом с мостом Раис было совершено террористическое нападение. Сработали два взрывных устройства, которые были заранее прикреплены к транспорту. В результате погибли 14 военнослужащих и несколько получили ранения, — говорится в сообщении.

Саперам, которые прибыли на место трагедии, удалось обезвредить третью мину, заложенную неподалеку.

Информации о пострадавших гражданских пока не поступало, передает РИА Новости.

15 октября около шиитской мечети в Кандагаре во время пятничной молитвы прогремел мощный взрыв. По данным СМИ, в результате инцидента погибли около 40 человек, также сообщалось о двадцати пострадавших. Известно, что инцидент произошел в квартале Имам-Баргах. По предварительным данным местных СМИ, взрыв осуществил террорист-смертник.

Аналогичный инцидент произошел 3 октября — тогда взрыв прогремел в мечети в Кабуле.