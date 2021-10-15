Более 20 человек погибли в результате взрыва у мечети в Кандагаре

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Около шиитской мечети Биби-Фатима в афганском городе Кандагар в пятницу, 15 октября, во время пятничной молитвы прогремел мощный взрыв.

По сообщениям местного телеканала TOLOnews, в результате инцидента погибли не менее 25 человек, еще около 20 пострадали. Известно, что инцидент произошел в квартале Имам-Баргах. По предварительным данным местных СМИ, взрыв осуществил террорист-смертник.

Аналогичный инцидент произошел 3 октября — тогда взрыв прогремел в мечети в Кабуле. Отмечается, что во время происшествия внутри здания проходила церемония прощания с матерью представителя движения «Талибан»* Забихуллы Муджахида.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.