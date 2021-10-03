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Мощный взрыв прогремел около одной из мечетей в Кабуле

Виктория Сикерина

В мире
Мощный взрыв прогремел около одной из мечетей в Кабуле
Фото: unsplash

Неподалеку от мечети Идгах в столице Афганистана произошел мощный взрыв. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщил местный телеканал Kabul News.

Отмечается, что во время происшествия внутри здания проходила церемония прощания с матерью представителя движения «Талибан»* Забихуллы Муджахида.

Также сообщается, что, предположительно, между талибами* и другой группировкой идет перестрелка.

— Взрыв прогремел при большом стечении народа, в результате чего среди мирных жителей Кабула есть погибшие, — передает ТАСС слова Забихулла Муджахид в социальных сетях.

Зарубежный телеканал Al Jazeera также заявил, что от взрыва в мечети погибли не менее восьми человек. При этом около 20 граждан получили травмы.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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