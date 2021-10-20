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Выставка «Бери шинель, пошли домой!» открылась в Музее Героев

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Бери шинель, пошли домой!» открылась в Музее Героев
Фото: Дмитрий Рухлецкий / Вечерняя Москва
ул. Большая Черёмушкинская, д. 24, корп. 3Карта всех событий

Музей Героев Советского Союза и России представляет выставку «Бери шинель, пошли домой!», приуроченную к 80-летию Битвы под Москвой.

Посетители увидят живописные и графические произведения, скульптуру из собрания Московского объединения художников Международного художественного фонда.

В своем художественном переживании событий тех лет авторы работ — Александр Захаренко, Игорь Виханский, Юрий Козак, Александр Ивашко, Владимир Пермиловский — обратились к самым разнообразным сюжетам: жанровые сцены, пронзительные портреты фронтовиков, виды разоренных городов.

Оборона Москвы 1941 года среди крупнейших событий Великой Отечественной войны занимает особое место. В плане нападения на Советский Союз было специально отмечено, что захват Москвы означал бы «как в политическом, так и в экономическом отношении решающий успех». Героическое сопротивление Красной армии не позволило врагу прорваться к столице.

Выставка открыта с 6 октября по 30 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

Музей Победы с 19 октября открыл выставку «Твои защитники, Москва!». Здесь представлены раритеты музея, посвященного памяти Героя Советского Союза Виктора Талалихина. Среди реликвий — личные вещи героя, которые были подарены музею в 1965 году родителями Виктора, а также фрагменты истребителя И-16, на котором Талалихин совершил свой ночной таран. На одном из фрагментов отчетливо виден номер, указанный в личной карточке летчика-истребителя.

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