Выставка о защитниках Москвы откроется в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы представляет выставку «Твои защитники, Москва!», которая откроется в рамках программы «Школьный музей Победы».

Посетители увидят раритеты школьного музея, посвященного памяти Героя Советского Союза Виктора Талалихина. Среди реликвий — личные вещи героя, которые были подарены музею в 1965 году родителями Виктора, а также фрагменты истребителя И-16, на котором Талалихин совершил свой ночной таран. На одном из фрагментов отчетливо виден номер, указанный в личной карточке летчика-истребителя.

На выставке представлены фотографии военных лет, газетные статьи и книги о Талалихине, материалы его первого летчика-инструктора Марии Николаевне Колотилиной.

Часть экспозиции посвящена московскому народному ополчению. Гостям покажут личные вещи защитников столицы.

Выставка открыта с 19 по 29 октября, сообщает пресс-служба музея.

Музей Победы 5 октября открывает новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!». Мероприятие приурочено к 80-летию начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Судьбы и героические подвиги участников Битвы за Москву раскроются в девяти тематических разделах, в пространствах декораций, созданных с потрясающей исторической достоверностью, через яркие художественные образы, с помощью мультимедийных технологий.

Музей «Садовое кольцо» зовет посетителей на выставку «История одного праздника», посвященную Дню Великой Октябрьской социалистической революции. В музее содержится множество предметов, которые выпускались ежегодно к празднику: открытки, чашки, плакаты, памятные медали, значки и многое другое.