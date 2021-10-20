Ректора Шанинки госпитализировали из-за проблем с сердцем
Обвиняемый в хищении 21 млн рублей ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом в среду, 20 октября, сообщил его адвокат Сергей Севрук.
Накануне Зуеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Зуев совместно с соучастниками похитил средства, которые принадлежали ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Эти средства были предоставлены фондом Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка), ректором которой является обвиняемый, для выполнения научных исследований.
— Он сердечник, у него гипертоническая болезнь, — сказал адвокат, уточнив, что ректора госпитализировали на скорой помощи в обычную больницу.
В общей сложности Зуеву вменяют хищение 21 миллиона рублей.
До этого сообщалось, что столичная прокуратура подала жалобу на решение Тверского районного суда, который отказался поместить в СИЗО ректора Шанинки Сергея Зуева и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.
13 октября суд отправил Зуева под домашний арест. МВД просило отправить его в СИЗО до 7 декабря.
Дело Раковой
Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».
По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году.
Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».
Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.
В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.
6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он пробудет в СИЗО до 5 декабря 2021 года.
Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.