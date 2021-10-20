Мосгорсуд 18 ноября проверит законность раздела имущества Петросяна и Степаненко

Фото: Николай Малышев / ИТАР-ТАСС

Московский городской суд отложил на 18 ноября заседание по жалобе на решение о разделе совместно нажитого имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом в среду, 20 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции по иску Степаненко к Петросяну на 18.11.2021 года, — заключил собеседник «ВМ».

10 июня Хамовнический районный суд Москвы разделил поровну имущество юмористов после их развода. Известно, что среди имущества артистов значится несколько квартир в Москве. Кроме того, предметами судебного спора Петросяна и Степаненко были антикварные книги и предметы искусства.

Решением суда Степаненко досталась квартира площадью более 500 квадратных метров. Однако подобный расклад ее не удовлетворил. Представители Степаненко обжаловали решение суда о разделе совместно нажитого имущества.

Развод юмористов

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись осенью 2018 года, прожив в браке более 30 лет. В качестве основной версии разрыва отношений между артистами рассматривается увлечение Петросяном молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Он вступил с ней в брак, не успев разделить имущество с бывшей супругой.

Вскоре у известного сатирика и его новой супруги родился ребенок. Для 31-летней женщины это первый ребенок, а для юмориста — второй.