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Врачи объяснили, почему дети с коронавирусом стали чаще попадать в реанимацию

Ирина Игнатенко

Общество
Врачи объяснили, почему дети с коронавирусом стали чаще попадать в реанимацию
Фото: Pixabay

Врачи отмечают, что выросло количество тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди детей.

Они отмечают, что штамм «дельта», почти вытеснивший остальные варианты коронавируса, все чаще вызывает большое количество осложнений у людей молодого возраста.

Тяжесть течения болезни у ребенка определяется многими факторами, в том числе наличием хронических заболеваний (сахарный диабет, астма, ожирение и т. д.). Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев отметил, что имеются случаи госпитализации детей с коронавирусом в реанимацию.

Врач-пульмонолог, профессор и доктор медицинских наук Александр Карабиненко пояснил, что то, как пройдет болезнь у любого человека, в том числе ребенка, зависит от особенностей организма, в том числе от иммунитета.

— Считается, что дети легче переносят вирус, но тоже могут тяжело болеть. Вирус-то мутирует. Это биология. Мы боремся против вируса, а вирус — против нас, — отметил специалист в комментарии ОСН.

С приходом осени в России традиционно растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. В этом году также регистрируется большое количество случаев заболевания коронавирусом: за последние сутки в стране выявлено почти 34 тысячи новых случаев. «Вечерняя Москва» решила вспомнить, что нам известно о масках и о том, как правильно носить это средство защиты.

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