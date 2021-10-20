Музей декоративного искусства пригласил на лекции об истории российского дизайна

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Делегатская улица, 3 Карта всех событий

Всероссийский музей декоративного искусства приглашает горожан на цикл лекций «Российский дизайн в поисках себя». Занятия стартуют 21 октября и продлятся до 9 декабря.

На первой лекции слушатели узнают о «Русском стиле» — Абрамцевских и Талашкинских мастерских, кустарных выставках и основании Кустарного музея.

О «Дизайне русского авангарда», а также экспериментах в графическом, сценическом и предметном воплощении русских футуристов, супрематистов и конструктивистов речь пойдет 28 октября.

На лекциях в ноябре расскажут о «ВХУТЕМАС», «Транспортном дизайне в СССР» и «Советской мебели 50–80-х годов». А в декабре лекции «ВНИИТЭ и государственная система дизайна» и «Дизайн в современной России» поведают об источниках вдохновения художников в наше время.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

Проект «Знание. ВДНХ» 23, 24 и 26 октября зовет москвичей в павильон «Рабочий и колхозница», где состоятся встречи с интересными людьми. Гостей на дискуссии ждут историк Александр Сизов, писатель Павел Квартальнов, историк архитектуры Илья Печенкин, путешественник Алексей Паевский.

На лекции «От Чердыни до Аркаима: путешествие по уральским древностям» посетителям расскажут о путешествии длиной 6500 километров на автомобиле по 14 регионам России, на лекции «Иван Жолтовский — московский зодчий Ренессанса» — о понятии «Москва Жолтовского» и об облике Москвы в первой половине ХХ века. Также состоится презентация книги «Дневник ласточки».