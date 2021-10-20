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Полиция задержала подозреваемых в жестоком избиении мужчины на северо-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в жестоком избиении мужчины на северо-западе Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, улица Маршала Катукова Карта всех событий

Полиция задержала двоих подозреваемых в жестоком избиении и ограблении мужчины на северо-западе столицы. Об этом в среду, 20 октября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По ее словам, задержанные избили ногами по голове мужчину на Таллинской улице. Затем злоумышленники забрали у своей жертвы ценные вещи и скрылись.

Нападение попало на запись камеры видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба МВД по Москве

— В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых на улице Катукова. Ими оказались двое мужчин в возрасте 30 и 42 лет, — заключила Гузь.

В настоящее время задержанные находятся под стражей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

До этого подмосковные полицейские предотвратили разбойное нападение на автомойку в Видном. Задержанными оказались 40-летний уроженец ближнего зарубежья и двое жителей Северо-Кавказского федерального округа 30 и 32 лет, один из которых ранее судим. Во время досмотра у налетчиков изъяли два ружья, восемь патронов и монтировку.

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