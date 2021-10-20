Москвичам рассказали об оформлении больничного для находящихся на домашнем режиме

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Для москвичей, которые перейдут на домашний режим, готовится документ о порядке утверждения больничных листов. Об этом в среду, 20 октября, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— На федеральном уровне готовится соответствующий нормативно-правовой акт, который определит порядок оформления больничных листов. Я думаю, что в ближайшее время он будет опубликован, — ответила она на соответствующий вопрос в интервью ТАСС.

Заммэра отметила, что работодатели смогут узнать о прошедшей вакцинации или факте заболевания сотрудника коронавирусом с помощью QR-кода. Технология используется давно, у многих москвичей есть QR-код в электронной медицинской карте. Если кода там нет, то следует обратиться к специальному сервису на mos.ru.

По словам Раковой, справка о наличии антител не является подтверждением вакцинации или перенесенной болезни.

До этого она пояснила, что домашний режим из-за коронавируса затронет около 2,5 миллиона москвичей.

Мэр столицы Сергей Собянин 19 октября заявил, что домашний режим для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями введут в столице из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Работающие граждане, по его словам, могут оформить больничный. При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождены те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо вакцинировался.

Решение обусловлено вступлением Москвы в «новый период роста заболеваемости» в сентябре, подчеркнул Собянин. По сравнению с августом число случаев COVID-19 выросло в четыре раза — до 42 тысяч в неделю, объяснил мэр.