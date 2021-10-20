Суд в Москве арестовал суррогатную мать по делу о торговле детьми

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Басманный суд Москвы арестовал суррогатную мать Лилию Валееву, которая проходит по делу о продаже детей на Филиппины. Об этом в среду, 20 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

По словам собеседника «ВМ», суд постановил арестовать Валееву до 14 января 2022 года. Она обвиняется по уголовной статье «Торговля людьми, совершенная организованной группой».

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Валеева отдавала свои яйцеклетки для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с 2011 года. С помощью ее биоматериалов были зачаты 10 детей, которых впоследствии вывозили на Филиппины. При этом в двух случаях Валеева сама вынашивала детей.

Также по данному делу были арестованы медработники и сотрудники компании, которая предоставляла услуги ЭКО. Помимо Валеевой, под арестом находятся еще восемь человек. При этом главный фигурант дела — Константин Свитнев — находится за пределами России. Он объявлен в международный розыск.

15 сентября сообщалось, что Пресненский суд отменил домашний арест генеральному директору агентства суррогатного материнства «ФертиХелп» Сергею Мазуру, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Торговля людьми». Он также является соучредителем стоматологической клиники «Медэко».