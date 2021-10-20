Дерипаска впервые прокомментировал обыски ФБР в доме его родственников в США

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российский бизнесмен Олег Дерипаска высказался об обысках, которые ФБР проводит в домах его близких в Соединенных Штатах. Свое мнение по этому вопросу он выразил в среду, 20 октября.

Миллиардер связал действия агентов с продолжением «раскручивания байки» о роли российской стороны в победе Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году.

Бизнесмен также выразил удивление по поводу того, какую «запредельную тупость» показывает истеблишмент США.

— Наблюдая за всем происходящим в Америке, не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента, продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016 году, — написал россиянин в своем Telegram-канале.

Во вторник, 19 октября, агенты ФБР находились в нью-йоркском районе Манхэттен около дома, который, по данным СМИ, принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Сотрудники бюро не стали отвечать на вопросы о том, что они делают около этого здания. Без ответа агенты оставили и вопрос о возможной связи их действий с Дерипаской.

В тот же день представитель Дерипаски подтвердил проведение обысков в его доме в Вашингтоне, а также у его родственников в Нью-Йорке. Обыски, по его словам, проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями.

В сентябре 2018 года СМИ сообщили, что спецслужбы США пытались заключить сделку с Дерипаской и сделать его своим «информатором», чтобы узнать сведения о так называемом вмешательстве Москвы в американские выборы в США. Сотрудники ФБР и Минюста контактировали с предпринимателем в период 2014–2016 годов.

Сначала американские власти интересовались «связями организованной преступности с руководством России». На встрече с так называемыми посредниками российский бизнесмен отверг все обвинения, которые звучали от Вашингтона в адрес Москвы, и заявил, что не собирается видеться с ними вновь.

6 апреля 2018 года Дерипаска был включен в санкционный «кремлевский список» США. Он оказался там в числе 17 чиновников и семи предпринимателей из России.