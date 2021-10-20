Выставка «Мир хочет знать, кто мы такие» открылась в Бородинской панораме

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Кутузовский пр-т, д. 38 Карта всех событий

Музей-панорама «Бородинская битва» представляет выставку «Мир хочет знать, кто мы такие», приуроченную к 80-летию битвы под Москвой.

На выставке представлены графические портреты защитников Москвы, зарисовки боевых действий в полосе Калининского и Западного фронтов, жанровые военные сцены. О тяжелых днях 1941–1942 годов напоминают виды Красной площади и Арбата в период обороны столицы, пейзажи освобожденных после оккупации Калинина, Калуги и Волоколамска.

Благодаря фронтовым художникам, писателям, кинооператорам, фотографам и журналистам у современного поколения есть возможность «увидеть» и «услышать» людей сороковых годов.

Художники Николай Жуков и Дмитрий Тархов во время битвы под Москвой служили в составе редакций армейских газет. Петр Кривоногов и Леонид Голованов работали в Студии военных художников имени Грекова и выезжали в командировки на фронт. Битве под Москвой посвящали свои послевоенные работы художники — участники Великой Отечественной войны Петр Корецкий, Виктор Макеев и Лия Хинштейн.

— Мир хочет знать, кто мы такие. Восток и Запад спрашивают: кто ты такой, советский человек? Мы об этом сказали на войне, — слова, произнесенные Героем Советского Союза Баурджаном Момыш-Улы. Он участвовал в битве под Москвой в звании старшего лейтенанта 1073-го стрелкового полка дивизии генерал-майора Ивана Панфилова.

Выставка открыта с 18 октября по 16 января 2022 года, сообщается на сайте панорамы.